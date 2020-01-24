مهرجان دبي للتسوّق يستضيف عمرو دياب ونجوم عالميين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي الفنان المصري عمرو دياب حفله في مسرح مدينة دبي للإعلام مساء اليوم 24 يناير الذي سيشهد العديد من الحفلات في التوقيت نفسه. حيث ستكون الجماهير الحاضرة على موعد مع الفنان والمؤلف الهندي الشهير باتريك كوهاد حفله الأول في دبي في روتوندا، سيزار بالاس بلوواترز.

وتستضيف كوكاكولا أرينا أيضاً مساء اليوم الجمعة 24 يناير أمسية كوميدية مع الفنان الكوميدي الهندي كابيل شارما، وسيمتع هذا الفنان والممثل متعدد المواهب الجمهور الحاضر بتعليقاته المضحكة، والتي أكسبته شهرة واسعة في منطقة جنوب آسيا.



وفيما سيعود المغني البريطاني روبي ويليامز إلى دبي ليحيي حفلاً أمام الجمهور في "ذي بوينت، نخلة جميرا"، سيكون جمهور القرية العالمية على موعد مع الفن العراقي بحفلٍ للمغني والملحن سيف نبيل على المسرح الرئيسي في التوقيت نفسه.

وبدأت في مدينة دبي هذا الأسبوع سلسلة من الفعّاليات والعروض الترفيهية التي تستمر حتى السبت 25 يناير، في إطار تقويم الفعّاليات التي تشهده الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، حيث سيكون الزوّار والمقيمون من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والاهتمامات على موعد مع العديد من التجارب والأنشطة الترفيهية والحفلات الموسيقية في مواقع مختلفة حول المدينة.

Advertisements

وتستمر "سيتي ووك" بتقديم فعّالية "غوت تالينت" التي انطلقت من 22 يناير الجاري حتى 25 منه. وستشهد هذه الفعّالية عروضاً مباشرة لمواهب عالمية مثل "كولابرو" و"إسكالا" من برنامج المواهب البريطانية. وستكون الجماهير الحاضرة في هذه الفعّالية على موعد مع العرض المذهل للساحر الشهير "مارك سبيلمان".

وسيتخلل هذه الفعّالية عروض غنائية تؤديها "إيمان الشميطي"، و"إيمان بيشا"، الفائزة ببرنامج "آرابس غوت تالينت". ولن تخلو الفعّالية من الإثارة، حيث سيستعرض "ألكس ماجالا" من برنامج المواهب الروسية موهبته المذهلة في ابتلاع السيف، بينما يقدّم "ألفريدو سيلفا" عرض رمي السكاكين بصحبة زوجته "آنا سيلفا". وستنطلق هذه العروض وغيرها الكثير يومياً في الساعة 6 مساءً وستستمر حتى الساعة 10 ليلاً، علماً أن الدخول مجاني طوال فترة الفعّالية.

وبدأت منذ الأمس في منطقة الخوانيج عدداً من العروض الموسيقية وعروض الرقص وستستمر حتى 25 يناير. حيث ستستضيف هذه الوجهة الريفية كلاً من سارة سيباني، وفرقة "بي بوي" الراقصة، وفرقة "LED jugglers"، ومنسق الأغاني "باتشولي" وغيرهم. وسيكون عشّاق اللياقة البدنية على موعد مع بطولة "كروس فيت" في الرقة ابتداءً من الساعة 4 عصراً في 25 يناير.

وستتيح مسابقة "مواهب من دبي" الفرصة للمغنيين والموسيقيين الهواة للتألق أمام الجمهور والفوز بجوائز مميزة، وللمشاركة يتوجب عليهم نشر فيديو قصير يظهر موهبتهم على أي من حسابات مهرجان دبي للتسوّق على وسائل التواصل. سيتم اختيار ستة فائزين ليحصل كل منهم على قسيمة بقيمة 2،000 درهم، وفقرة لمدة 10 دقائق لغناء أو العزف أمام الحضور في السيف أو سوايب "ماركت او تي بي"، وسيتم إنتاج فيديو لأدائهم على المسرح خلال هذه الفعّالية. مسابقة "مواهب من دبي" هي الفرصة المثالية للراغبين في عرض مواهبهم أمام الجمهور.

وتستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي لرواية "لو بيتيت برينس" التي تعد من بين الروايات الأكثر مبيعاً حول العالم، حيث ستتاح الفرصة لروّاد المسرح لمشاهدة هذا العرض بحلته الجديدة. حيث بدأ منذ يوم أمس ويستمر حتى 25 يناير في الساعة 3 عصراً حتى الساعة 8 مساءً. سيأخذ هذا العرض الحضور في رحلة داخل العالم المدهش للأمير الصغير أثناء ترحاله في الصحراء.

أمّا عشّاق الجمال والمكياج فهم على موعد مع العلامة التجارية الشهيرة شارلوت تيلبري، حيث تقدّم هذه العلامة فعّالية مستوحاة من برج "بيغ بن" اللندني في مول الإمارات، وسيتم خلال هذه الفعّالية إطلاق تشكيلة "بيلو توك" والتي لاقت رواجاً كبيراً في عالم التجميل. وستتاح الفرصة للجمهور للحصول على إطلالة جديدة والفوز بجوائز متنوّعة، وستستمر هذه الفعّالية من 23 يناير وحتى نهاية مهرجان دبي للتسوّق.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة www.mydsf.ae أو متابعة @DSFSocial و#MyDSF و#DSFturns25 للحصول على آخر الأخبار والتحديثات حول المهرجان.

