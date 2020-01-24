شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد من تأليف كريستى ويلسون مؤلفة فيلم 1917 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Neal Street للإنتاج، عن تعاونها الثالث مع المؤلفة الأسكتلندية كريستى ويلسون، فى مسلسل جديد سيطرح تحت اسم Prophets، وكانت قد تعاونت الشركة مع المؤلفة فى فيلمى Penny Dreadful و1917، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، وحقق فيلم 1917، إيرادات عالية منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم، حيث وصلت إلى 144 مليون دولار أمريكى.

حصلت ملحمة الحرب العالمية الأولى 1917، التى طرحت بداية من 10 يناير الجارى، على العديد من الترشيحات للجوائز المختلفة، مثل 9 ترشيحات لـ جائزة الـ BAFTA و 10 ترشيحات لـ جائزة الأوسكار، وذلك مع ظهور اسم ويلسون في الترشيح لـ جائزة أفضل سيناريو أصلي.

مع استمرار 1917 فى جنى الملايين فى شباك التذاكر العالمى، تعاون الكاتب الأسكتلندى مرة أخرى مع منتجي الفيلم Neal Street، هذه المرة في مسلسل تلفزيوني، ولم تكشف الشركة المنتجة عن معلومات حول المسلسل الجديد، ألا أنه سيكون من نوع الكوميديا السوداء.

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يذكر أن فيلم الدراما والحرب 1917، تراوحت تكلفة ميزانيته بين 90 إلى 100 مليون دولار أمريكى، والذى يقترب من تحقيقها، بالإضافة إلى ذلك كان قد فاز الفيلم 1917 بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، كما ظهر اسمه في قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار 2020، لـ 11 فئة من الجائزة، منهم افضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل مؤثرات بصرية.

فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.