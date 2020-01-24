شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم تكشف تفاصيل جديدة فى قضية فادى الهاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ريهاب البيطار، محامية أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أن الدكتور فادى الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف بعيادته، مشيرة أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

وقالت ريهاب البيطار، عبر حسابها حسابها على فيس بوك: "خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب. هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق".





وأضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب

وشقيق فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم".

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من جانب آخر، نشرت الفنانة نانسى عجرم، أمس الخميس، صورة جديدة لها تشير من خلالها بعلامة النصر، بعد أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادى الهاشم، فى قضية اتهامه بقتل الشاب السورى مقتحم الفيلا محمد الموسى.

توضيحًا للصورة التي نشرتها نانسي عجرم وأشارت فيها بعلامة النصر، نشرت نانسى الصورة كاملة من استعداداتها لتصوير "ذا فويس" بعد تردد العديد من الشائعات أنها لن تستكمل تصوير باقى الحلقات نظرًا للازمة الأخيرة التى تعرضت لها وأسرتها، حيث إن علامة النصر التى أشارت بها "نانسى" فى الصورة تبعث برسالة خاصة للمترصدين لها أنها تجاوزت الأزمة بسلام.

من جانب أخر، قالت ريهاب البيطار، محامية القتيل محمد الموسى، عبر حسابها على فيس بوك: "الجلسة الأولى لدى قاضى التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادى الهاشم ومحاميه وتم استجوابه، وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق فى تناول هذا الملف، بينما تتضح الأمور ولكن من الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكثر جدية".