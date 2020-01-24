شكرا لقرائتكم خبر عن وضع الفنانة نادية لطفى على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مقرب من النجمة الكبيرة نادية لطفى، لـ"الخليج 365"، أن الطبيب المعالج لها أمر بدخولها مرة ثانية للعناية المركزة داخل مستشفى المعادى، بعدما تراجعت حالتها الصحية بعض الشىء، جاء ذلك بعدما تم نقلها إلى غرفة عادية خلال اليومين الماضيين عقب استقرار حالتها الصحية.

وأضاف المصدر، أنه تم وضع جهاز تنفس صناعى للنجمة الكبيرة نادية لطفى، بسبب شعورها بضيق شديد فى التنفس نتج عن بعض المضاعفات الناتجة عن نزلة برد حادة لحقت بها، فضلاً عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى.

كان ”الخليج 365” قد تواصل مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية خلال اليومين الماضيين، لسؤاله عن الفنانة الكبيرة نادية لطفى، خاصة أنها تمكث فى مستشفى المعادى منذ أسبوع، وأكد النقيب أن حالتها الصحية تتحسن بشكل تدريجى، لتعود لطفى وتدخل العناية المركزة من جديد خلال الساعات الماضية.

كانت الفنانة نادية لطفى قد نعت صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأسبوع الماضى، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها، المنتمون للوسط الفنى.