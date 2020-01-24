شكرا لقرائتكم خبر عن شهر لـ حنان مطاوع وتودع "بنت القبايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج حسنى صالح لـ"الخليج 365" إنه يتبقى شهر لينتهى من تصوير مسلسل "بنت القبايل" بالتزامن مع عرضه الآن على شبكة قنوات الحياة، معبرا عن سعادته بردود الأفعال حول الحلقات الأولى. وبدأت شبكة قنوات الحياة السبت الماضى، الترويج لبدء عرض أولى حلقات مسلسل "بنت القبايل"، وأذاعت تتر المسلسل بصوت الفنانة ياسمين على وتغنى فيه باللهجة الصعيدية. Advertisements المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل. مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل. جدير بالذكر أن للمخرج حسني صالح العديد من الأعمال الناجحة مثل الرحايا وشيخ العرب همام ووادي الملوك، وخلف الله والوسواس وخط ساخن.

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