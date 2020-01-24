ابنة علي ربيع بالحجاب في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت ندى محمود طليقة الفنان علي ربيع، مقاطع فيديو وصورًا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، لابنتها مليكة بالحجاب أثناء أداء العمرة. كتبت ندى: "الحاجة مليكة أتمت العمرة". يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، في أبريل الماضي، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها ندى لوالدته.​

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