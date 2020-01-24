محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حرصت الفنانة غادة عبدالرازق على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها، وشاركت جمهورها على "إنستجرام" صورة لها مع تورتة عيد الميلاد.
بدأت غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها في فيلم "حفلة 9" مع الفنان طارق لطفي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن. ومن المقرر عرض هذا العمل الصيف المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.