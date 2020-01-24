فن ومشاهير

غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرصت الفنانة غادة عبدالرازق على الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها، وشاركت جمهورها على "إنستجرام" صورة لها مع تورتة عيد الميلاد.

بدأت غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها في فيلم "حفلة 9" مع الفنان طارق لطفي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن. ومن المقرر عرض هذا العمل الصيف المقبل.

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