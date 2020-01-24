اليوم.. أحلام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية

تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لإحياء حفل غنائي ضخم، اليوم الجمعة، على مسرح "أبو بكر سالم"، ضمن موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقدم أحلام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على

خشبة المسرح.

يذكر أن تستعد المطربة الإماراتية أحلام، لطرح ميني ألبوم باللهجة المصرية، وتعد هذه المرة الأولى التي تغني فيها أحلام بالمصري، بعدما اعتاد الجمهور عليها في اللون الخليجي.