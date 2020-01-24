يحيي النجم رامي صبري حفل غنائي ضخم في جدة، اليوم الجمعة. ومن المقرر ان يحضر الحفل عدد كبير من جمهور النجم رامي صبري. Advertisements ويشار ان اخر اعمال رامي صبري أغنية "وبقابل ناس" والتي حققت 3 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. رامي صبري يحيي حفلًا ضخمًا بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.