شاهد.. نصيحة فيفي عبده للتغلب على البرد!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 03:53 صباحاً - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نصيحة لمتابعيها للتغلب على البرد الشديد وذلك عبر فيديو نشرته على حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو بإطلالة شتوية وهي تقول: “هاتك علي فاتك وعليك وعلى شوربة العدس”. وتابعت فيفي عبده “الدنيا برد موت عاملين ايه في الصقعة دي دفيانين؟ بجد؟ انا دفيانة شوفته انا لابسة ايه”. وكشفت فيفي عبده انها قامت بتسجيل هذا الفيديو الساعة الرابعة صباحا من خلال التعليق على الفيديو اذ كتبت “‏على فكرة صورت ده امبارح الساعه٤الصبح وماقدرتش اطلع اون لين بس ايه رئيكم ف النيلوك الجديد از عجبكم والولي بحبكم”.

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