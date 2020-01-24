السعودية تنتج أول مسلسل رسوم متحركة على الطريقة اليابانية.. ما مضمونه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُنتج المملكة العربية السعودية أول مسلسل رسوم متحركة على الطريقة اليابانية "إنمي" وفقًا لما أعلنته شركة "مانجا للإنتاج" والتابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية وسيحمل المسلسل اسم "أساطير في قادِم الزمان".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع من أحداث المسلسل الذي يتألف من 13 حلقة، وسيعرض على قناة "MBC1" أسبوعيًا ابتداء من الجمعة 24 يناير/ كانون الثاني.

ويساهم المسلسل في ربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل إضافة إلى أنه يحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم.

من جهته كان الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج" عصام بخاري قد قال في تصريحات صحفية: "نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تُعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال القادمة، إضافة إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر".

في سياق متصل، قال محمد الظفيري، مصمم فني من فريق مانجا إن "العمل في المسلسل من مكتب مانجا للإنتاج في طوكيو أتاح له المشاركة المباشرة في العمل على كافة مستوياته الفنية والإدارية والحصول على الخبرة من أفضل صناع الأنمي بحيث نسعى لنقل هذه الخبرات والصناعة إلى المملكة".

وأضاف: "نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تُعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر".

Advertisements

وشارك في المسلسل نخبة من المواهب السعودية سواء على مستوى الإنتاج والتسجيل الخاص بالأصوات لشخصيات المسلسل، من بينها ممثلة الصوت حياة أحمد في دور الأم "جود" المبرمجة والمخترعة والقدوة لأبنائها، ومنى العامري في دور "مها" الأخت الكبرى، وهلا حلواني بدور "سلطان" الأخ الأصغر.

كما يشارك الفنان القدير يوسف الجرّاح في دور شخصية الأب "بدر" والفنانة رشا رزق تشارك في أداء أغنية شارة البداية للمسلسل، إلى جانب استضافة عدد من الفنانين أصحاب الخبرة في عالم دبلجة الرسوم المتحركة من العالم العربي، من بينهم جهاد الأطرش ووحيد جلال وآمال سعد الدين والفيرا يونس وإيمان هايل وعبدالرحمن العقل وجاسم النبهان ووليام عتيق.

وتدور أحداث المسلسل الموجه إلى الجمهور السعودي والعربي في مستقبل المملكة ويُقدّم الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم، وترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس" مُقدّمة لهم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية.

يًذكر أن مسلسل "أساطير في قادِم الزمان" يعد الأول في السعودي الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع أستوديو "توئي أنيميشن" وهو أعرق الأستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة.