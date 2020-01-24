شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار إضافية لإيرادات Jojo Rabbit لـ سكارليت جوهانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit إضافة 14 مليون دولار لمجمل إيراداته، ليصبح الإجمالى 44 مليونا و47 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 8 نوفمبر من العام الماضى، فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد ترشح بطلة العمل سكارليت جوهانسون لـ جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Jojo Rabbit.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 24 مليونا و47 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و20 مليون دولار أمريكى حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وحقق 349 ألف دولار فى الافتتاحية.

الفيلم من إخراج وتألف تايكا وايتي، عن رواية كريستين ليون، ومن بطولة سكارليت جوهانسون، رومان جريفين ديفيس، توماسين ماكنزي، تايكا وايتي، سام روكويل، ريبل ويلسون، ألفي ألين، ستيفن ميرشانت، ارشي ييتس.

ودار فيلم Jojo Rabbit خلال الحرب العالمية الثانية، حول صبيًا ألمانيًا وحيدًا يدعى جوجو، الذي تنقلب نظرته إلى العالم رأسًا على عقب عندما يكتشف أن والدته، تختئ فتاة يهودية ، وبمساعدة صديقه الخيالي أدولف هتلر، يجب على جوجو مواجهة الموقف.

Advertisements

وكان قد فاز فيلم الكوميديا والحرب Jojo Rabbit، بجائزة أفضل فيلم من اختيار الجمهور بـ مهرجان Torino في إيطاليا، الذى أقيم أكتوبر الماضى.

يذكر أن شركة Fox عرض لها فيلم الخيال العلمى والفضاء Ad Astra، الذى حقق إيرادات وصلت إلى 127 مليون دولار، وطرح في 18 سبتمبر الماضى.

فيلم "Ad Astra" من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.