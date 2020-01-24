جبران باسيل يتعرض لموقف محرج بسؤاله عن سفره بطائرة الخاصة.. شاهد كيف اجاب!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 02:56 صباحاً - تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل إلى موقف محرج خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، الخميس، لدى سؤاله عن كيفية مجيئه إلى المنتدى على متن طائرة خاصة.

فأثناء مشاركة باسيل في ندوة حوار في المنتدى حول “عودة الاضطرابات (إلى العالم) العربي”، سألت مديرة الحوار الوزير السابق “كيف وصلت إلى هنا؟ هل أتيت على متن طائرة خاصة؟” فأجاب باسيل “لقد جئت على حسابي”، مضيفاً “أعرف أنّ الشائعات والأكاذيب لا تزال منتشرة لكن هذه هي الحقيقة. لم أصرف قرشاً من حساب الخزينة العامة!”.

لكنّ محاوِرة باسيل لم تستكن إذ سألته “هل هذا يعني أنّ هذا من أموال الأسرة؟” فأجاب الوزير السابق “كلا، إنّها هدية.. لقد أتيت بدعوة إلى هنا”.

وتدخلت سيغريد كاغ، وزيرة التجارة الهولندية المنسّقة الخاصّة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، فقالت “عندما نكون في الحكومة يُمنع علينا أن يكون لدينا مثل هؤلاء الأصدقاء”.

وأصبح باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، وزيراً سابقاً بعد تشكيل حكومة جديدة في لبنان لكنّه لا يزال يعتبر أحد القادة السياسين البارزين كونه يرأس التيار الوطني الحر، الكتلة السياسية المسيحية الأبرز.