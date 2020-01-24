حقيقة إصابة الفنانة يسرا بسرطان الدم

الجمعة 24 يناير 2020

نفت الممثلة المصرية يسرا إصابتها بسرطان الدم (اللوكيميا)، وذلك بعد أن فُهِم حديثها في أحد البرامج التلفزيونية، مؤخراً، بشكل خاطئ.



وقالت يسرا (68 عاماً) في تصريحات لصحف محليّة، إنَّ الأطباء شكّوا في إصابتها بسرطان الدم قبل 15 عاماً، مشيرة إلى أنّ فترة الشك هذه استمرت 3 أشهر.

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وأضافت أنَّ الأطباء اكتشفوا خطأ التشخيص الأولي لحالتها، مطمئنة محبيها بأنَّها بصحة جيّدة.

ووجهت يسرا الشكر لجمهورها الذي حرص على الاطمئنان عليها قائلة: "بشكركم جداً على خوفكم عليّا، وعاجزة عن الشكر".

يسرا قررت العودة إلى الدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل يحمل عنوان "دهب عيرة" من تأليف أحمد عادل وإخراج هاني خليفة.