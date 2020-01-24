هدى المفتي تخرج عن صمتها حيال علاقتها مع محمد الشرنوبي

متابعة بتجـــــــــرد: حلت الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج “إصحى بإنرجي”، الذي تقدمه زهرة رامي على راديو “إنرجي 92.1″، حيث تحدثت عن آخر أدوارها في فيلم “بنات ثانوي”، بالإضافة إلى أعمالها السابقة.

وعن الشائعات التي انطلقت عن وجود علاقة بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي قالت هدى: “الناس في الشارع بتسألني عنه، والناس حابة تشوفنا مع بعضنا، والشرنوبي زي أخويا”.

وأضافت: “دوري في فيلم بنات ثانوي لم يتقابل مع دور الشرنوبي لكن وجودنا في عمل واحد كان مطمنني، وأنا قولتله إن وشنا حلو على بعض”.

وأكملت : “لكن أنا مش مع فكرة إن يتربط اسم ممثل بممثل تاني، على الرغم من إنه مفيد وجود اتنين الجمهور بيحب يشوفهم سوا ومفيش مانع لو اشتغلوا مع بعض في وجود ورق كويس، والشخصيات لايقة علينا لكن مش بنعمل سوا من أجل العمل سوا، مش بحب اسمي يتربط بحد، أنا ممثلة طماعة”.

وقالت إنها تسعى من خلال أعمالها أن تقدم توعية بقضية ما، وتؤمن بأن دور الفن هو تسليط الضوء على المشكلات وليس بالضرورة حلها.