أحمد زاهر: “بنتي اتجننت رسمي”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الممثل المصري أحمد زاهر، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، مقطع فيديو جديد يداعب به جمهوره تظهر فيه ابنته “منى”، التي باتت تستخدم موقع الفيديوهات TikTok مؤخرًا، وهي تغني جزءاً من أغنية “سالمونيلا” للمطرب تميم ‏يونس، وكتب معلقًا على الفيديو: “يا جماعة منى اتجننت رسمي، طب أعمل إيه في التيك توك ده”؟

يشار إلى أن أحمد زاهر يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل “البرنس” مع محمد رمضان ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين ‏منهم، ‏نور ‏وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم ودنيا عبد العزيز.

على صعيد آخر، شارك أحمد زاهر، في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “ولد الغلابة” كضيف شرف مع أحمد السقا، ‏إنجي ‏المقدم، هبة مجدي، مي عمر.

كما يعود زاهر خلال الفترة القادمة إلى استوديوهات السينما لاستكمال دوره في فيلم “زنزانة 7″، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب مشاكل إنتاجية، ويشاركه البطولة في الفيلم نضال الشافعي ومايا نصري وأحمد عزمي.