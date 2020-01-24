مي عز الدين تسخر من قصر قامتها بموقف طريف مع طبيبها – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” صورتين جمعتاها وطبيبها ولفتت الأنظار من خلال التعليق عليهما.

وبدت فيهما وهي تقف على كرسي إلى جانب الطبيب ساخرة من قصر قامتها. وعلقت: “لما دكتورك يبقى أطول منك وتحاول تطوله” وأضافت: “هو عشان دكتوري هسكتله؟ شديت كرسي وطلعت أتفاهم معاه”.

واستعاد الصورتين عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأطلقتا الكثير من التعليقات التي ركزت في معظمها على طرافة الفنانة وعفويتها. كما أبدى الكثيرون إعجابهم بالصداقة التي تجمعها وطبيبها مشيرين إلى أن هذا النوع من الصداقات حقيقي ونادر.

واستعاد الصورتين عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأطلقتا الكثير من التعليقات التي ركزت في معظمها على طرافة الفنانة وعفويتها. كما أبدى الكثيرون إعجابهم بالصداقة التي تجمعها وطبيبها مشيرين إلى أن هذا النوع من الصداقات حقيقي ونادر.