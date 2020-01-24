- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية مي عز الدين عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” صورتين جمعتاها وطبيبها ولفتت الأنظار من خلال التعليق عليهما.
وبدت فيهما وهي تقف على كرسي إلى جانب الطبيب ساخرة من قصر قامتها. وعلقت: “لما دكتورك يبقى أطول منك وتحاول تطوله” وأضافت: “هو عشان دكتوري هسكتله؟ شديت كرسي وطلعت أتفاهم معاه”.
واستعاد الصورتين عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأطلقتا الكثير من التعليقات التي ركزت في معظمها على طرافة الفنانة وعفويتها. كما أبدى الكثيرون إعجابهم بالصداقة التي تجمعها وطبيبها مشيرين إلى أن هذا النوع من الصداقات حقيقي ونادر.
واستعاد الصورتين عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأطلقتا الكثير من التعليقات التي ركزت في معظمها على طرافة الفنانة وعفويتها. كما أبدى الكثيرون إعجابهم بالصداقة التي تجمعها وطبيبها مشيرين إلى أن هذا النوع من الصداقات حقيقي ونادر.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين تسخر من قصر قامتها بموقف طريف مع طبيبها – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.