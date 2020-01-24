سلافة معمار: الدراما السورية تعاني

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة السورية سلافة معمار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالوصف الذي أطلقته على الدارما السورية.

وقالت في مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج “ليالي الكويت” الذي يعرض على شاشة تلفزيون دولة الكويت إن هذه الدراما تعاني من ظروف صعبة واصفة إياها بالمريضة.

وأشارت إلى أن من أسباب ذلك أنها تفتقد الحاضن الأساسي إضافة إلى تشتت الفنانين وظروف البلد القاسية وصعوبة التسويق.

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ولفتت إلى أن الفنانين السوريين ما زالوا رغم ذلك يبذلون جهودهم من أجل النهوض بها من خلال اقتناص الفرص المناسبة لتقديم أعمال تحمل الهوية السورية.

ويشار إلى أن سلافة لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في صورة معتمدة قصة الشعر القصير إلى جانب مصور المشاهير شربل بو منصور. وحققت من خلالها أكثر من 45 ألف إعجاب وعلقت عليها: “يوم ميلاد سعيد شربل بو منصور، شريكي في الجريمة وثمة المزيد”.

ويذكر أن الفنانة شاركت في العام 2019 في مسلسل “مسافة أمان” حيث أدت دور جراحة أعصاب.