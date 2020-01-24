شكرا لقرائتكم خبر عن "أدام مراياتها تتدلع براحتها".. فيديو ساخر جديد للفنان سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد كوميدى ساخر جديد، حيث يشتهر الفنان سليمان عيد بسخريته الدائمة من بعض الفنانين وأعمالهم، شارك "فيديو" حيث وقف أمام المرآة على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، عبر حسابه على موقع انستجرام، وسط إعجاب كبير من جمهوره، ليواكب الترند على السوشيال ميديا.

وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآة فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتداءها.







واعتاد النجم سليمان عيد، نشر مقاطع ساخرة على انستجرام، حيث شارك من قبل جمهوره فيديو وهى يرقص بشكل ساخر على أغنية النجم محمد رمضان "رايحين نسهر".





ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت أخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان" الذى شارك به فى السباق الرمضان للعام الجارى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

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