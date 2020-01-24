شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل تصوير أول يوم لمسلسل "ونحب تانى ليه" لـ ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صورت ياسمين أمس أولى مشاهد العمل فى منطقة الزمالك، تحديداً داخل أحد المراكب النيلية الضخمة، وجمعت المشاهد الأولى كل من ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمى، وإسلام جمال، بحضور مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين، ومدير عام شركة سينرجى حسام شوقى .

ورافق ”الخليج 365” فريق العمل ، حيث جاءت المشاهد الأولى عبارة عن ، مشهد "النايت كلوب" وجمع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وهى مشاهد مقابلتهم عن طريق الصدفة داخل إحدى السهرات، ليحدث بينهما أول لقاء، وبعد التعرف عليها يطلب كريم فهمى أن يراها مرة أخرى بعدما جمعتهم الصدفة وحدثت شرارة الإعجاب.

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وانتقل مخرج العمل مصطفى فكرى، إلى مشهد آخر جمع إسلام جمال وياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، واستغرق تصوير تلك المشاهد ما يقرب من 3 ساعات على اقصى تقدير، ما بين تصوير واستعدادات وترتيبات وخلافه .

وأبرمت شركة "سينرجى" التعاقد مع كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.