شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تحقق 28 مليون دولار بفيلم Underwater فى 13 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم Underwater أن يزيد من إيراداته بشكل واضح خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت الإيرادات الكلية إلى 28 مليونا و432 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 10 يناير الجارى فى دور العرض المختلفة حول العالم، وكان قد حقق الفيلم 7 ملايين و3 آلاف دولار فى افتتاحية العمل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث عرض فى 2791 دار عرض أمريكية.

وأنقسمت الإيرادات بين 14 مليونا و200 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و14 مليونا و232 الف دولار في دور العرض حول العالم.

فيلم Underwater من بطولة كريستين ستيوارت، جيسيكا هينويك، تي.جي. ميل، فنسنت كاسل، جون جالاجر جونيور، مامودو أثي، جونر رايت، ومن إخراج وليام ايوبانك، وتأليف الثنائى براين دوفيلد، آدم كوزاد.

بدأ تصويرأولى مشاهد فيلم Underwater فى عام 2017 الماضى، ومروره بالعديد من التوقفات بسبب انشغال أبطال العمل بالعديد من الأعمال السينمائية الأخرى، ومن إنتاج شركة 20th Century Fox..

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فيلم Underwater يدور أحداثه حول مجموعة من العلماء المحاصرين تحت المياه، بعد انهيار زلزال كبير فى كوكب الأرض، ويحاولون الخروج من تحت الماء لبر الأمان، بعد أن تم تدمير مختبرهم.

كما أعلنت شركة 20th Century، أنها ستستعين بمخرج فيلم Maze Runner ، ويس بال، لإخراج الجزء الجديد من سلسلة أفلام Planet of the Apes الجديد، وبالرغم من ذلك لم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الجزء الجديد.

بدءا من عام 1968، أنتجت الشركة 5 أفلام من السلسلة استنادًا إلى رواية بيير بول الفرنسية مع سلسلة السبعينيات، ومن ثم بدأ العمل على سلسلة حرب النجوم "Star War "، وفقا للتقرير الذى نشر على موقعdeadline .

وكانت قد كشفت شركة ديزنى عن بعض ملامح خطتها للعام الجديد، التى تضمنت تنفيذ أجزاء جديدة لسلسلة الأفلام الشهيرةPlanet of the Apes .

وبحسب تصريحات للرئيس التنفيذى للشركة "بوب أيجر"، أكد وجود خطة مبدئية لتنفيذ جزأين من السلسلة الشهيرة، على أن يعرض نهاية العام المقبل، إذا انتهت مفاوضات ضم الممثلين في تلك الأيام.