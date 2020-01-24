إسعاد يونس: كريم عبدالعزيز من أعمدة الفن دلوقتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:
شاركت الفنانة إسعاد يونس متابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بالفنان كريم عبدالعزيز.
كتبت في تعليقها على الصورة: "كريم عبدالعزيز واحد من أعمدة الفن دلوقتي.. استنونا في سهرة خاصة جدًا يومي الإثنين والثلاثاء الساعة ١١ مساءً على Dmc".
يُذكر أن آخر أعمال كريم عبدالعزيز الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" والذي حقق إيرادات مرتفعة تجاوزت 103 ملايين جنيه، كما عُرض له في نفس العام 2019، فيلم "نادي الرجال السري" وحقق إيرادات أهلته ليكون ضمن قائمة الأفلام العشرة الأعلى تحقيقًا للإيرادات.
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