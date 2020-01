"Netflix" تعلن عن خريطتها البرامجية في فبراير 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت Netflix" - نتفليكس"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن خريطتها البرامجية لشهر فبراير 2020، ونستعرض أبرز ما فيها بالسطور التالية..

Locke & Key

تبدأ الشبكة عرض المسلسل في 7 فبراير، تدور أحداثه في إطار من الرعب، فبعد مقتل والدهم، ينتقل ثلاثة أشقاء إلى منزل مليء بمفاتيح تُبدّل الواقع.

Narcos: Mexico

تكشف نتفليكس عن حلقات الموسم الثاني في 13 فبراير، يدور حول جريمة. لابد لـ"فيلكس" أن يتعاون مع الولايات المتحدة، بينما يواجه السخط في أوساط منظمته وعواقب أفعاله ضد مكافحة المخدرات.

I Am Not Okay With This

في إطار من الخيال، تطرح نتفليكس في 26 فبراير حلقات مسلسل I Am Not Okay With This. تخوض مراهقة في تعقيدات المدرسة الثانوية والعائلة والجنس أثناء تولي أمر قواها الخارقة الجديدة. مستوحى من رواية "تشارلز فورسمان" المصوّرة.

Cable Girls

وفي 14 فبراير يتم عرض حلقات الموسم الأخير من Cable Girls . تعود "ليديا" إلى أسبانيا وتحاول العثور على ابنتها بمساعدة أصدقائها المقربين بينما يحاولون احتواء عواقب الحرب الأهلية.

من قتل مالكوم إكس؟

Advertisements

مشاهدو نتفليكس على موعد مع الوثائقي "من قتل مالكوم إكس؟"، في 7 فبراير. بعد مرور عقود على اغتيال القائد الأفريقي الأمريكي "مالكوم إكس"، يبدأ ناشط في مهمة معقدة للبحث عن الحقيقة باسم العدالة.

To All The Boys: P.S. I Still Love You

فيلم رومانسي تطرحه الشبكة في 12 فبراير. تنقل "لارا جين" و"بيتر" علاقتهما الرومانسيّة من التظاهر إلى علاقة حقيقية بشكلٍ رسمي.

يُذكر أن Netflix أعلنت عن توفير خاصية الدفع بالجنيه المصري لأعضائها في جمهورية مصر العربية ابتداءً من 21 يناير 2020.

ويمثل التعديل تغييرًا في العملة فقط، مع بقاء أسعار الباقات الثلاث كما كانت سابقًا بسعر الدولار.

● الخطة الأساسية: 120 جنيه مصري

● الخطة القياسية: 165 جنيه مصري

● الخطة المميزة: 200 جنيه مصري

وأكدت الشبكة في بيان صحفي، أن هذا التغيير في الدفع بالجنيه المصري أحدث جهود Netflix لإضفاء الطابع المحلي على عروضها في السوق المصرية، ويأتي قُبيل إطلاق عملين مصريين من إنتاجات Netflix الأصلية، وهما "ما وراء الطبيعة" و"أبلة فاهيتا"، والمقرر إطلاقهما على الشبكة عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.

وبهذه الخطوة، تنضم مصر إلى أسواق أخرى في المنطقة توفر لأعضائها إمكانية الدفع بالعملة المحلية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (الدرهم) والمملكة العربية السعودية (ريال سعودي).