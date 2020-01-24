ما حقيقة العلاقة العاطفية التي جمعت كيفانش تاتليتوغ بهازال كايا؟

ميرنا وليد - بيروت - اثار الصحافي التركي ​أوبرام كانيكال​ جدلا كبيرا بعد كشفه ان اسرة مسلسل "​العشق الممنوع​" كانت تعتقد ان النجمين التركيين ​كيفانش تاتليتوغ​ و​هازل كايا​ تربطهما علاقة عاطفية، مشيرا الى انهما كانا يصلا الى موقع التصوير مع بعضهما ويغادران ايضا سويا، اضافة الى تجولهما ودردشتهما السرية، مضيفا ان علاقتهما كانت غريبة، فكيفانش كان يطلب ايقاف التصوير حينها عندما تتعب هازال، الأمر الذي لم يفعله حينما كانت تُرهق النجمة التركية ​بيرين سات​.

وتابع أوبرام نقلا عن مصدر قريب من الثنائي، انهما ربما لم يتفقا في الحب ففضّلا ان يبقيان اصدقاء.

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