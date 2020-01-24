شاهدوا حفيد عادل إمام-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري ​رامي عادل إمام​ فيديو مع ابنه عادل الذي يعدّ بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رامي إمام في الفيديو: "يا جماعة أنا جبتلكم العريس بتاع الفيديو" ، بعد ذلك شكر ابنه الجمهور على التعليقات التي تلقاها بعد نشر فيلم قصير اخرجه على يوتيوب، ثم قال رامي: "شكرا يا جماعة عادل إمام جونيور لأول مرة".

الجدير ذكره ان ​عادل امام​ انتهى مؤخرا من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" الذي يعود به الى الدراما الرمضانية في شهر رمضان المقبل، بعد غيابه العام الماضي حيث توقف تصوير العمل بعد الانتهاء من 40 % من أحداثه وتم تأجيله الى شهر رمضان 2020.

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