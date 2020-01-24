جيري غزال: "بلد حاكمينو قرطة نصابين"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل اللبناني ​جيري غزال​ الطبقة السياسية التي تحكم لبنان، معبرا عن حزنه لوضع الشاب حلمه وطموحه في وطن يحكمه "نصابين" على حدّ تعبيره.

وكتب جيري على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "شي ببكّي إنك تكون حاطت كل أحلامك وطموحك ومشاريع حياتك ببلد حاكمينو قرطة نصابين. شو كتير عليكن انا واللي متلي، بستحي إتقاسم البلد معكن وكون لبناني متلي متلكن. شعوب العالم طايرة لقدّام، بس فشرتو تجرّوني بقى معكن ل ورا".

الجدير ذكره ان جيري دائما ما يعلّق على الأحداث والقضايا التي تحصل في لبنان.

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