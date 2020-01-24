كنزة مرسلي تطرح كليب "كانت باينة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت نجمة برنامج "ستار أكاديمي" الفنانة الجزائرية ​كنزة مرسلي​ كليب اغنيتها الجديدة "​كانت باينة​"، وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وصورت كنزة أغنيتها مع المخرج اللبناني عادل سرحان، واستغرق التصوير مدة يومين في أجواء باردة شهدها لبنان.

وتحمل الأغنية اللهجة الجزائرية حيث تُعيد كنزة مرسلي تجربة الغناء باللهجة الجزائرية، والأغنية من كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت، وسوف تشكل مُفاجأة للجمهور الجزائري.

ويقول مطلعها: "ما قالوليش ما قالوليش شفت بعيني، ما تكدبنيش ما قالوليش حمبوك، روح ما تعدبنيش ما قالوليش، مانيش باغية معاك نعيش..".

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