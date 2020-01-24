شاهدوا.. نظارة فيفي عبده تُربكها : “إنتي عملاله عمل يا بوسي”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 12:53 صباحاً - نشرت النجمة المصرية فيفي عبده، عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، عدّة صور ومقطع فيديو، من حفل العشاء جمعها بالفنانات أصالة نصري، وسمية الخشاب، ورجاء الجداوي، والإعلامية بوسي شلبي، في ضيافة رنا سليمان.

وعلقت عليها بالقول: “انبسط أوي في عشاء امبارح عزومة حبيبتي رنا سليمان، مع حبايبي أصالة، رجاء الجداوي، سمية الخشاب، بوسي شلبي، وكل البنات الحلوين اللي كانوا موجودين كانت فعلاً ليلة جميلة بحبكم”.

وخلال الفيديو استخدمت الإعلامية بوسي شلبي، أحد الفلاتر التي ظهرت على الجميع إلاّ فيفي عبده، التي كانت ترتدي نظارة شمسية فمنعت الأشكال أن تظهر عليها، رغم كل المحاولات، ما دفعها للتوّجه إلى بوسي التي كانت تصور الفيديو، بالقول: “إنتي عملاله عمل يا بوسي”.

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