ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها.. شاهدوا هل تشبه والدتها!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 12:53 صباحاً - احتفلت الفنانة السورية ديمة جندي بيوم ميلاد ابنتها تيا من خلال صورة نشرتها على حسابها على “إنستغرام” وظهرت فيها برفقتها.

ولفتت الفتاة الأنظار بجمالها حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها باتت تشبه والدتها إلى حد كبير وأنها أصبحت تقريباً نسخة عنها.



Advertisements

وتعليقاً على الصورة التي حققت أكثر من 32 ألف إعجاب كتبت الجندي: “إلى حبيبتي ابنتي تيا. بحلول كل عيد ميلاد لك تدهشينني أكثر فأكثر. لقد أصبحت شخصاً ذكياً ومرحاً ومستعداً لتقديم الاهتمام والمساعدة دائماً”.

وأضافت: “أشعر بالحماس لأعرف ما يخبئه لك المستقبل وأتمنى أن تكون أيامك مشرقة مثل ابتسامتك”.



وتابعت: “إلى الطفلة التي سرقت قلبي واحتفظت به كل هذه السنوات أقول إنني احبك جداً جداً”. وتفاعل معها الكثير من معجبيها الذين تمنوا للابنة حياة سعيدة حافلة بأسباب النجاح.

ويشار إلى أن الممثلة أشعلت المواقع في وقت سابق بسبب تصريحات نارية أطلقتها خلال استضافتها في حلقة من برنامج “أكلناها” الذي قدمه الممثل السوري باسم ياخور حيث أشارت إلى أن مواطنتها نسرين طافش ليست من الشخصيات المحببة إليها. وقالت: “هي أذت أشخاص من المقربين لقلبي كثيراً”، معددة شقيقتها والفنانة ديمة بياعة.