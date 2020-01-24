كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 12:53 صباحاً - استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديماً جداً اقتطع من إحدى حلقات المسلسل الانتقادي الشهير “مرايا”.
وعرضت الحلقة منذ أكثر من 36 عاماً وظهر فيها الفنان الراحل سليم كلاس والفنان رضوان عقيلي. وتناولت الحلقة المشكلة الشائعة التي تقع عادة بين المالكين والمستأجرين.
وفيها يرث كلاس مبنى عن والده إلا أن شائعة تنتشر عن كونه “مسكوناً” فيعزف الجميع عن الإقامة فيها.
كما تتناقل شخصيات الحلقة خبراً يفيد بأن صاحب المبنى افتعل حريقاً فيه من أجل الاستفادة من تقدمات شركات التأمين.
وحين يعلن عرض الشقق للإيجار ببدائل بخسة، يواجه الأخير أيضاً مشكلة مع عمه (الفنان الراحل عصام عبه جي) الذي يتهمه بالانفصام ويطلب إقامة الحجر الصحي عليه.
ويشار إلى أن السلسلة الشهيرة التي انطلقت في العام 1982 غابت عن الشاشة منذ العام 2013. وانتشرت مؤخراً معلومات أشارت إلى أنه من المنتظر أن يتم عرض نسخة جديدة منها في العام الجاري (2020). إلا أن العظمة لم يقم بتأكيد ذلك أو نفيه بشكل صريح.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو قديم.. شاهدوا كيف كان شكل هذين الفنانين منذ 36 عاماً من “مرايا” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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