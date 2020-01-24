متابعة بتجـــــــــرد: جمع موقف طريف بين لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان، وإحدى المذيعات خلال حوارها معه، عقب نهاية مباراة “البارسا” وإيبيزا.
فقد كانت المذيعة تطرح عليه سؤالاً حول الدور الـ32 لكأس ملك إسبانيا حيث كانت تحتمي بمظلتها من الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل على الملعب، من دون أن تعير أي اهتمام لغريزمان الذي تبللت ملابسه.
فقام مهاجم نادي برشلونة بجذب المظلة نحوه ليحتمي بها هو الآخر، لتبتسم المذيعة فيما ظهرت عليها علامات الإحراج.
لكن الأمر الطريف الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، هو أن الإعلامية أعادت جذب المظلة نحوها ليبقى غريزمان مرة أخرى تحت الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف طريف يجمع اللاعب أنطوان غريزمان بمذيعة على أرضية الملعب – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.