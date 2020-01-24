موقف طريف يجمع اللاعب أنطوان غريزمان بمذيعة على أرضية الملعب – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: جمع موقف طريف بين لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان، وإحدى المذيعات خلال حوارها معه، عقب نهاية مباراة “البارسا” وإيبيزا.

فقد كانت المذيعة تطرح عليه سؤالاً حول الدور الـ32 لكأس ملك إسبانيا حيث كانت تحتمي بمظلتها من الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل على الملعب، من دون أن تعير أي اهتمام لغريزمان الذي تبللت ملابسه.

فقام مهاجم نادي برشلونة بجذب المظلة نحوه ليحتمي بها هو الآخر، لتبتسم المذيعة فيما ظهرت عليها علامات الإحراج.

لكن الأمر الطريف الذي أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، هو أن الإعلامية أعادت جذب المظلة نحوها ليبقى غريزمان مرة أخرى تحت الأمطار.