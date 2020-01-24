المستوى العلمي للأمير هاري قد يمنعه من الانتقال إلى كندا!

متابعة بتجــــــــــرد: قد يضطر الأمير هاري للعودة إلى مقاعد المدرسة إذا كان يريد الاستقرار في كندا مع أسرته، اذ تبين أن مستواه العلمي لا يتطابق مع شروط الحصول على الإقامة.
اذ بعد أن قرر الثنائي هاري وميغان التنحي عن واجباتهما الملكية والإستقرار في كندا، فسيتعين عليهما التقدم للحصول على إقامة دائمة.
وعلى الرغم من كونه واحدًا من أشهر الرجال في العالم، يقول المحامي الكندي ماريو بيليسيمو إن الدوق البالغ من العمر 35 عامًا لم يحصل على شهادة جامعية، ما يعيق إجراءات طلب الهجرة.
وقال المحامي المقيم في تورنتو إنه “من غير المعتاد” أن يتقدم أي فرد بطلب للهجرة وهو غير حاصل على أي شكل من أشكال التعليم العالي، لذلك قد يعتمد هاري على زوجته ميغان لتكون “مقدم الطلب الرئيسي” في عملية الهجرة.
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