متابعة بتجــــــــرد: كشفت شركة الصبّاح للانتاج عن البوستر الرسمي لمسلسل “ما فييّ” بجزئه الثاني بطولة النجم السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا والذي سيبدأ عرضه قريباً عبر عدة شاشات عربية. مسلسل “ما فييّ2”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”. ويشارك في بطولة العمل إلى جانب معتصم النهار وفاليري أبو شقرا نحبة من نجوم الدراما العربية نذكر منهم زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار وفاليري أبو شقرا يرفعان منسوب التشويق ببوستر “ما فيي 2” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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