نانسي عجرم تطلّ على جمهورها بصور رائعة وتتصدّر الترند في الوطن العربي

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الجمهور ومحبّيها بصور رائعة لها من جلسة تصوير خاصة ببرنامج المواهب “ذا فويس كيدز” الذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به لهذا الموسم إلى جانب كل من النجمين عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وتتألق نانسي في الصور بفستان أنيق من اللون الأحمر، تظهر فيه بكامل جمالها وأناقتها، فحصدت صورها مئات آلاف علامات الإعجاب في وقت قصير جداً، وهذا ان دلّ على شيء يدل على حب الجمهور لنانسي واشتياقه لها.

صور نانسي عجرم تصدّرت فور طرحها صفحات الأكثر رواجاً عبر الإنترنت فانهالت عليها التعليقات من المتابعين الذين أثنوا على جمالها ورقيّها.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم في الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية كانت قد صوّرتها على طريقة الفيديو الكليب منذ فترة.