أحدث ظهور لـ خديجة حفيدة غادة عبد الرازق عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، صورة لحفيدتها "خديجة" من ابنتها "روتانا"، مهنئة إياها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 23 يناير. من جهة أخرى، تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء تصوير فيلمها الجديد "حفلة 9" خلال الفترة الحالية.
فيلم " حفلة ٩" يعيد النجمان طارق لطفي وغادة عبدالرازق إلى عالم السينما مجددا بعد تجربتهما الأخيرة في فيلم" أزمة شرف " الذي عرض عام ٢٠٠٩ . الفيلم من تأليف: عمر عبدالحليم ومنتج فني: عوض إبراهيم وإخراج: عبدالمنعم ربيع ويدور حول عالم الجريمة والأكشن والغموض والسسبانس.
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