كوكاكولا أرينا تستضيف فرقة "سوبر جونيور" في دبي

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""الخليج 365"" من بيروت: تستضيف كوكاكولا أرينا دبي فرقة سوبر جونيور في حفل لموسيقى البوب الكورية بحفل من تنظيم شركة "غريس آند كو". وهي معروفة أيضًا باسم إس جاي أو سوجو، فرقة فتيان من كورية جنوبية حصدت جماهيرية على مستوى العالم بعد إصدار أغنيتها الأكثر مبيعًا “Sorry, Sorry” في 2009.

وسيكون الحضور بتاريخ 20 مارس المقبل على موعد مع أروع العروض لأشهر فرق البوب الكورية منها آر جي بي، ولابوم، وجون، وإن سي تي 127 التي أصدرت أول ألبوماتها NCT #127 في العام 2016 واحتل المركز الثاني في تصنيف الألبومات "غاون"، ثم تصدّر المراتب في الأسبوع الثالث من إطلاقه.

ويعد البوب الكوري نوع من موسيقى التي نشأت في كوريا الجنوبية ثم أصبحت ظاهرة عالمية تجذب المعجبين في جميع أنحاء العالم. وهو يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة مع 10 ملايين متابع من حول العالم.

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وتعد "سوبر جونيور" الفرقة الأكثر مبيعًا على مدار أربع سنوات متتالية على مستوى فناني البوب الكوري، وقد حازت على العديد من الجوائز بما في ذلك 13 جائزة موسيقية من جوائز Mnet الآسيوية للموسيقى، و19 جائزة من جوائز القرص الذهبي، بالإضافة لكونها ثاني فرقة غنائية تفوز بجائزة "فيفوريت آرتست كوريا" في حفل توزيع جوائز إم تي في الآسيوية لعام 2008، إلى جانب جائزة الفنان العالمي وجائزة أفضل قاعدة معجبين في جوائز اختيار المراهقين لعام 2015.

ولقد أصدرت هذه الفرقة ألبومها التاسع "Time Slip"في العام الماضي، بالتزامن مع بدء جولتها الموسيقية الثامنة. كما أصدرت مؤخرًا أول ألبوم للعروض الموسيقية الحية Neo City: Seoul – The Origin كما قدمت عرضًا في حفل توزيع جوائز ام تي في الأوروبية للموسيقى 2019 في إسبانيا لتدخل التاريخ كأول فرقة بوب كورية تشارك في هذا الحفل.