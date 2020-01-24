شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تتبرع بـ5 ملايين دولار من أجل إغاثة أستراليا بعد الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية سيلينا جوميز أنها تسعي دائمًا للمشاركة في الأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين، وهو ما ظهرمؤخرًا فى عدة مواقف، حيث تبرعت النجمة العالمية سيلينا جوميز البالغة من العمر (27 سنة) بمبلغ ضخم من أجل الإغاثة ما تسببت فيه حرائق الغابات في أستراليا، ووصل المبلغ الذي تبرعت به جوميز 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك حسب عدد من المواقع أبرزها موقع "publicistrecorder" و"The Digital Weekly".

لم تكن سيلينا جوميز هي النجمة الأولي التي تتبرع من أجل إغاثة المتضررين في أستراليا، فقد سبقها عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم النجم العالمي التون جون الذي تبرع بمبلغ مليون دولار لصندوق الإغاثة في حالات الكوارث في أستراليا، كذلك تبرعت النجمة العالمية كيلي مينوج وعائلتها بمبلغ 500.000 دولار أي (380 ألف جنيه إسترليني) وذلك لمساعدة أولئك الذين يقاتلون حرائق الغابات في أستراليا مسقط رأسها وهي الخطوة التي وجدها الكثيرين أنها تظهر مدى إنسانية كيلي وحبها لعمل الخير، كما تبرعت أيضًا النجمة العالمية بينك بنصف مليون دولار لنفس السبب.

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أيضًا أعلن النجم العالمي كريس هيمسورث وعائلته أنهم تبرعوا بمبلغ مليون دولار لدعم المعركة ضد حرائق الغابات في بلده أستراليا، وطالب النجم الشهير من الجميع تقديم دعمهم لأستراليا أيضًا، فقال: أريد أن أساند الحرب ضد حرائق الغابات هنا في أستراليا، أنا وعائلتي نساهم بمليون دولار، أي مبلغ مهم لذلك كل ما يمكنك جمعه هو موضع تقدير كبير، واستكمالاً للدعم وضع ليام هيمسورث علي صفحته بـ"إنستجرام" أضاف روابط لدعم رجال الإطفاء والمنظمات والجمعيات الخيرية الذين يعملون جاهدين لتقديم الدعم والإغاثة خلال هذا الوقت المدمر والصعب.