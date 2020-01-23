مي العيدان: ديما بياعة خائفة على زوجها من نسرين طافش.. وديما ترد!

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 11:51 مساءً - علقت المذيعة الكويتية مي العيدان على تصريح الممثلة السورية ديما بياعة، التي قالت فيه إنها تخاف على زوجها من الحسد لأن علاقتهما على أفضل ما يرام، والحب لا يزال قويًا بينهما.

وقالت مي العيدان في تغريدة نشرتها عبر حسابها بانستقرام: ” ديما بياعه: اخاف على زوجي من الحسد.. خايفه عليه من الحسد و لا خايفه عليه من نسرين طافش”.

من جانبها ردت الفنانة ديما بياعة على تعليق مي العيدان قائلة: “والله يا ميوش ما بخاف عليه من كل نساء العالم لأني بعرف شو معدنه والحمد لله”.