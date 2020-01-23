كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 11:51 مساءً - أكد وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل أنه سافر إلى دافوس على نفقته الخاصة.
وخلال مشاركته في ندوة دُعِيَ اليها، وردّاً على استطراد مديرة الندوة حول ما اذا كان استخدم أموال العائلة للسفر الى دافوس، قال باسيل: “لا، دعيت الى هنا، ونفقة سفري مقدمة من صديق”. وهنا اتفقت مديرة الندوة والمشاركة فيها الوزيرة الهولندية سيغريد كاغ على “أننا لا نملك هكذا أصدقاء هنا (في الغرب)”.
وأضاف باسيل: “دعيت إلى هنا كوزير خارجية، وأخبرت المنظمين أنني لم أعد كذلك لكنهم أصرّوا على حضوري، كما أصررتم على مشاركتي في هذه الندوة”، مضيفاً: “هناك وزراء خارجية سابقون حاضرون، إضافة إلى كوني رئيس أكبر كتلة برلمانية في لبنان”.
ورداً على سؤال عن الحكومة الجديدة، رأى أنه يجب الحكم على الحكومة الجديدة عبر عملها.
ولفت الى إن هناك سياسات خاطئة مورست منذ 30 عاماً أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، مشيراً إلى “أننا كتيار سياسي لم نكن جزءاً من هذا التراكم”.
وعن مشاركتهم في الحكم في السنوات الأخيرة، أجاب: “لم نملك الاكثرية في السلطة التنفيذية”، مؤكداً “أن التظاهرات السلمية أمر إيجابي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جبران باسيل في وضع حرج في دافوس: “أتيت على نفقتي الخاصة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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