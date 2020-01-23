كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 11:51 مساءً - انتشر مقطع فيديو للفنان #كاظم_الساهر برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة.

وحين أرادت الفتاة التقاط صورة مع الساهر، أظهرت وشمها الموجود على ظهرها، وهو مقطع من أغنية “اش جايرك على المر”: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”.

الفيديو أثار كثيراً من التعليقات حول جنون المعجبات والمعجبين، واعتبر أن تصرف المعجبة ينطبق عليه أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”. وحين أرادت الفتاة التقاط صورة مع الساهر، أظهرت وشمها الموجود على ظهرها، وهو مقطع من أغنية “اش جايرك على المر”: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”.الفيديو أثار كثيراً من التعليقات حول جنون المعجبات والمعجبين، واعتبر أن تصرف المعجبة ينطبق عليه أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جنون معجبةٌ كاظم الساهر توشم كلمات أغنيته على ظهرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.