شاهدوا.. منة عرفة بالسيجارة ولباس البحر حديث السوشيل ميديا

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 11:51 مساءً - أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة الجدل في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها بلباس البحر.

وظهرت منة في الصور وهي ترتدي مايوه أسود، وممسكة بسيجارة، ما أثار ردود فعل بعض رواد السوشيل ميديا في مصر، بسبب ما وصفوه بـ”الجرأة”.



وكانت منة حديث السوشيل ميديا منذ أيام عدّة، بعد انتشار صور لها مع اليوتيوبر علي غزلان، وسرعان ما انتشرت شائعة خطبتهما، ولكن نفى غزلان ارتباطه بمنة، مؤكداً أنها مجرد صديقة له، ولم يرتبطا.