شاهدوا.. دنيا بطمة من دون مكياج وشكل وجه يطلق موجة سخرية لاذعة

كتب امير فتحي في الخميس 23 يناير 2020 11:51 مساءً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، صورة لها بإطلالة طبيعية لافتة. وظهرت فيها من دون ماكياج مع إضافة النمش إلى وجهها.

وتناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما عرضها لسخرية لاذعة. وأشار بعض المتابعين إلى أنها شوهت شكلها بعمليات التجميل وذهب آخرون أبعد من ذلك حيث رأوا أنها أصبحت مخيفة وأنه لن يكون بإمكانهم النوم بعد مشاهدة صورتها.

ويأتي هذا فيما تواجه الفنانة تداعيات قضية موقع فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” واستدعائها إلى التحقيق على خلفيتها.

ويشار إلى أن دنيا عبرت قبل ذلك عن موقفها مما يحدث معها حيث علقت على صورة نشرتها على حسابها: “سأبقى أنا وسيبقى رأسي عالياً في السماء، ليس تكبراً ولا استعلاء بل ثقة في النفس وكبرياء امرأة. مع محبتي”.



ويذكر أنها تلقت الدعم مؤخراً من الفنانة خولة بن عمران التي كتبت على حسابها على “إنستغرام”: “دنيا ما دارتش ذنب وما تستاهلش العقوبة، واش كنتي معاها باش تحكم عليها هيدا؟ دنيا الغلط لي دارت هو أنها كانت كتجاوب وتعطي قيمة لي جبد اسمها حتى خلات لي ما عندو شغل ولا حتى هو عندو الحق يعطي رأيه فيها”.

وتابعت: “أتمنى أن تعطوا رأيكم في أعمالها، وفي صوتها أحسن ما تدخلوا فحياتها الشخصية”.



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