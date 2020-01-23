بالفيديو – “كانت باينة” بين لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي في لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: بعد شهر على تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز عبر قناتها على اليوتيوب أحدث أعمالها الغنائية، كليب أغنية “كانت باينة” للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي.
على الرغم من الأوضاع التي يشهدها لبنان، اختارت لايف ستايلز ستوديوز تصوير أغنية “كانت باينة” في عدة مناطق لبنانية، خاصة وأن الطقس البارد والماطر قد ساعد على ترجمة الستوري بورد بالشكل المطلوب.
وجاءت أغنية “كانت باينة” باللهجة الجزائرية، ومن النمط الغنائي الرومنسي، وحملت كلمات والحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت.
وتولى مهمة إخراج الفيديو كليب، المخرج اللبناني عادل سرحان في تعاون جديد يجمعه مع كنزة مرسلي، ومن المُقرر بدء عرضه عبر الفضائيات العربية خلال الأيام القادمة.
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