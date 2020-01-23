خاص- كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز: قصة نجاح بعمل رابع

في تعاون رابع بينهما، اطلقت شركة الانتاج الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “كانت باينة” وذلك على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية درامية وهادئة، وهي باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان الذي صوّر العمل في لبنان وتحديداً في “بحمدون” و “بيروت”، على الرغم من كل الظروف الصعبة في البلد.

استطاع “سرحان” ان يُظهر كنزة بصورة مغايرة عما ظهرت به في كليب La Casa Del Amor الذي وقعه هو أيضاً حيث عاش معها الجمهور حينها الأجواء الفرحة.

اما في كليب “كانت باينة” سافر الجمهور مع كنزة الى أجواء حزينة وهادئة لأن العمل سلط الضوء على مشكلة تواجهها المرأة في علاقة الحب.

جسدت كنزة القصة باحترافية، بدت متأثرة في مشاهد الحزن، وغاضبة ومنتفضة في مشاهد قلة الاهتمام وعدم اكتراث حبيبها لها في أهم المناسبات.

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إلا ان كنزة أبت ان تختتم الكليب، الا وقدمت في نهايته جرعة تفاؤل خاتمة الرسالة الاجتماعية بعبارة “في هذه الدنيا خسرنا بالزاف ناس احببناها وحياتنا لم تقف عندهم تأكدوا دائماً أنها مستمرة ولا تقف عند شخص”.

نشير أن قصة نجاح تجمع بين كنزة مرسلي ولايف ستايلز ستوديوز خاصة أن أغنية “كانت باينة” هي التعاون الرابع بينهما بعد “ملكة سبأ”، “قتّال” و “La Casa Del Amor “.

عمل بعد عمل تبهر “لايف ستايلز ستوديوز”الشجاعة، الجمهور العربي بأعمال راقية لناحية الصوت والصورة، وهذا ما جعلها الرقم الصعب على الساحة الفنية وباتت تحتضن تحت جناحيها أسماء مهمة في عالم الفن والاخراج والشعر واللحن والتوزيع.

نذكر ان كليب “كانت باينة” حقق بعد ساعات قليلة على طرحه أكثر من 75 الف مشاهدة. اما كليب La Casa Del Amor حقق بثلاثة أشهر اكثر من خمسة ملايين مشاهدة. وكليب “قتال” أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة في اقل من عام. اما كليب “ملكة سبأ” حقق أكثر من 4.5 ملايين مشاهدة وتم اطلاقه في عام 2018.