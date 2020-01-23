كارول سماحة بإطلالة جذابة في "شتاء طنطورة"

اختارت الفنانة كارول سماحة فستانا أنيقا في حفلها ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية. جاء الفستان أنيقا يبرز قوام كارول سماحة الرشيق، ومطرز من الأكمام والرقبة بطريقة أنيقة وملفتة، ولكن ما أعاب الإطلالة هو الأقراط الكبيرة الماسية، كان من الأفضل أن تكون أصغر نظرا لتطريز الرقبة، وكذلك لونه الماسي مع التطريزات الذهبية فكان من الأفضل أن يكون ذهبيا.

من ناحية أخرى، تحيي كارول سماحة حفلا في دار أوبرا مصر في جامعة مصر للعلوم في مساء الجمعة 24 يناير الجاري. قد يهمك أيضا: كارول سماحة تحيي حفلًا بالقاهرة 24 كانون الثاني الخريطة الكاملة للحفلات التي يحييها نجوم الغناء العربي ومنهم كارول سماحة

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