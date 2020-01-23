شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يقف أمام ياسمين عبد العزيز فى "ونحب تانى ليه" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان إسلام جمال إلى أسرة مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وصور إسلام أول مشاهده فى الزمالك والتى جمعته مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، ويجسد إسلام شخصية تدعى عمر فودة يعمل مديرًا لشركة المقاولات التى يمتلكها صديقه كريم فهمى خلال الأحداث.

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

"ونحب تانى ليه" يشارك فى بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب.

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وفى سياق آخر، مازال إسلام جمال يصور دوره فى مسلسل "ختم النمر" للنجم أحمد صلاح حسنى، والذى يعرض حاليا على شاشة قناة on e، ومن تأليف محمد عبد المعطى، ومن اخراج أحمد سمير فرج، ومنذ انطلاق عرض المسلسل لاقى استحسان الجمهور، خاصة القصة التى أعتمدت بشكل كبير على الصدمات بين شقيقين فدمهما أحمد صلاح حسنى واسلام، فضلا عن قضية الحب والثآر التى يتناولها المسلسل .

يشارك فى "ختم النمر" بجانب أحمد صلاح حسني كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

"ختم النمر" البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.