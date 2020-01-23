شكرا لقرائتكم خبر عن "على جمالها وهيا ماشية".. نرمين الفقى تقع فى حب طائر البطريق. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة نرمين الفقى، نشاطا كبير على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، حيث تنشر صورا من جلسات تصويرها المختلفة، وسط إعجاب كبير من جمهورها، وشاركت فى تلك المرة صورا لجلسة تصوير جديدة لها، وعلقت قائلة :" يا خبر على جمالها خصوصا وهى ماشية".

نرمين الفقى

الفنانة نرمين الفقى، شاركت جمهورها اليوم، صورا مع طائر البطريق، وعلقت قائلة:" يا خبر على جمالها خصوصا وهى ماشية".





لم تكن المرة الأولى تشارك فيها صورا مع الحيوانات والأسماك ، حيث سبق وأن شاركت جلسة تصوير وهى تسبح مع الدولفين ، قالت النجمة فى تعليقها على الصور: "أنا وقعت فى غرام الدولفين.. الله على جمالهم".

ورغم قلة أعمالها بالمقارنة ببنات جيلها من النجمات، إلا أن النجمة نرمين الفقى، أصبحت أكثر تفاعلا مع جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما "انستجرام"، حيث دائما ما تنشر صورها الخاصة، بصحبة أصدقاءها، وبعض من مقاطع أعمال درامية قدمتها خلال مسيرتها الفنية، فضلا عن جلسات التصوير التى تتألق فيها.

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ويشار إلى أنها قبل نهاية العام 2019، نشرت نرمين الفقى، جلسة تصوير متميزة، تألقت فيها بفستان قصير، حيث حازت الصور على آلاف الاعجابات من المتابعين، وطالبوها بالمزيد من الأعمال الفنية الدرامية أو السينمائية، ولم تعلق نرمين الفقى حينها على الصور بأى كلمة، ولكنها اكتفت بهاشتاج "الكريسماس"، فقط.

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.