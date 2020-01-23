شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" اسم مبدئى لمسلسل ريهام حجاج فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل ريهام حجاج على اسم مبدئى للعمل وهو "لما كنا صغيرين"، وسوف يتم تغيير الاسم خلال الأيام القليلة المقبلة قبل انطلاق التصوير، ويشاركها فى بطولة المسلسل محمود حميدة وكريم قاسم ونبيل عيسى، وجارى التعاقدات مع اخرون والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

وكانت آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر على ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

ومن ناحية أخرى، يشار إلى أن ريهام حجاج احتفلت احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت فى رسالة له "حبيبى أتولد أنهاردة بحبك إلى ما لا نهاية حبيب عمرى".

كما لعبت ريهام حجاج دور البطولة في إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة"، ويبلغ رصيدها 24 عملا فنيا منها عشرة أفلام، و14 مسلسل.