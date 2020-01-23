26 يناير.. سينما زاوية تعرض "شارع حيفا" لمهند حيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم سينما زاوية في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير، عرضًا لفيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال.

"شارع حيفا" حصد 8 جوائز خلال مسيرته، وهي: أفضل فيلم وممثل في قسم آفاق السينما العربية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

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أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يُدعى سلام متمركز على أحد الأسطح، والذي تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

"شارع حيفا" من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة أسعد عبدالمجيد، علي ثامر، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركةWide Management التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع في العالم العربي.

مهند حيال وُلد في جنوب العراق في مدينة الناصرية عام ١٩٨٥ تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد عام ٢٠١٠ ، خاض عدة ورش سينمائية في مجالي الإخراج والورش في عدة دول أوربية وعربية، كان آخِر فيلم قصير صنعه "عيد ميلاد" ٢٠١٣ شارك رسمياً في مهرجان برلين الدولي السينمائي، ونال جائزة النجم السينمائي الصاعد عام ٢٠١٤ من مهرجان رود آيلاند في أمريكا.