بصورة البطاقة.. هنيدي يعلن انضمامه لـ "Tik Tok"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ومن خلال خاصية القصص القصيرة، صورة أعلن بها عن انضمامه لتطبيق الفيديوهات القصيرة Tik Tok. حيث نشر صورة، أوضحت أن حسابه على التطبيق موثق بالعلامة الزرقاء، واستخدم صورة بطاقته الشخصية كصورة للحساب. يُذكر أن الفنان محمد هنيدي، يواصل تصوير دوره في فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

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